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Adliyenin kapısını kırıp kaçmak isteyen şahıs tutuklandı

Samsun’da 25 yıl hapis cezası bulunan ve yakalaması olduğunu öğrenince adliyenin kapı kilidini kırarak kaçmak isterken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:44
Adliyenin kapısını kırıp kaçmak isteyen şahıs tutuklandı

Samsun’da 25 yıl hapis cezası bulunan ve yakalaması olduğunu öğrenince adliyenin kapı kilidini kırarak kaçmak isterken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun Adliye Sarayında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif G. (30) Samsun Adliyesine giderek yargılandığı bir dava ile ilgili adliyenin zemin katındaki ön bürodan bilgi almak istedi. Şerif G., hakkında yakalama kararı çıktığını fark edince panik içinde kaçmaya başladı ve kilitli olan kapıya sert bir şekilde vurarak kilidi kırıp dışarı çıktı. Şerif G., adliye kampüsü içinde kısa süren kovalamaca sonucu adliyede görevli polisler ve özel güvenlik personeli tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Şerif G. "devlet malına zarar vermek" suçundan Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Şerif G.’nin "maske takarak silahlı gasp" suçundan yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve söz konusu hapis cezasından dolayı polis tarafından her yerde atandığı ortaya çıktı.


Gazi Polis Merkezinde, "devlet malına zarar vermek" suçundan ifadesi alınan evli 1 çocuk babası fırıncı Şerif G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi. Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Samsun Adliyesine sevk edilen Şerif G., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:44
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