Adliyeler 2018'de de ünlülerin uğrak yeriydi (2)

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Müzik, sahne, spor ve podyum dünyasının tanınmış bazı isimleri 2018 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu.



Oyuncu Berna Laçin hakkında, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "halkın dini değerlerini aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 4 Temmuz'da, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 25 Temmuz'da hazırlanan iddianamede Laçin'in, 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 13 Kasım tarihli ilk duruşmada hakim karşısına çıkan Laçin, "30 yıldır her an halkın önünde olan biriyim. 6-7 yıldır Twitter kullanıyorum, 5-6 bin mesajım var. Bugüne kadar bir kere bile değil kendi dinime hakaret etmek başka dine mensup insanlara karşı nezaketsiz bir sözüm bile olmamıştır." diye savunma yaptı.

Oyuncu Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 4" filminden payına düşen 25 milyon lirayı alamadığı gerekçesiyle davalık olduğu dağıtım şirketi firması sahibi Murat Akdilek'e, Twitter hesabından hakaret ettiği iddiasıyla, 2 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 2 Temmuz'da beraat etti.

- Aziz Yıldırım'a "tehdit" suçundan dava



Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak hakkında, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda Işık Eyigüngör'ü tehdit ettikleri iddiasıyla, 10 Temmuz'da dava açıldı.

Altı aya kadar hapis istemiyle yargılanan Yıldırım'ın ilk duruşması, Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesin'de 19 Aralık'ta gerçekleşti.

Bir televizyon kanalında yayımlanan programda "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında yapılan yorumlarda, "iftira" ve "hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla sunucular Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 sanığın, 8 yıl dörder aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 13 Temmuz'da başlandı.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada savunma yapan sanık Nihat Doğan, "Necati Şaşmaz insanların teveccüh duyduğu, filmleri de başarılı olan bir sanatçı arkadaşımızdır." diye konuştu.

- Zuhal Olcay'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" cezası arttırıldı



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 12 Temmuz'da, sanatçı Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yerel mahkemece verilen 10 aylık hapis cezasını kaldırarak, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Olcay'ın cezasının ertelenmesine de karar verildi.

Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak ve Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddiasıyla 18 kişi hakkında, 26 Temmuz'da, bin 300 yıla kadar rekor hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Ağustos'ta yapılan ilk duruşmada, 9 tutuklu sanığın tahliyesine ve oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın tanıklığına başvurulmasına hükmedildi. 12 Ekim'deki duruşmada 2 tutuklu sanık daha tahliye edilirken, usulüne uygun tebliğe rağmen duruşmaya katılmayan tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı verildi. Mahkemenin 9 Kasım tarihli duruşmasına katılan Düzyatan'ın, tanık olarak beyanı alındı.

- Caner Erkin ve Reha Muhtar'ın velayet davaları



Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, 6 Eylül'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cem Yılmaz hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Sunucu Çağla Şikel'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 13 Eylül'de başlandı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, oğlunun velayetinin eski eşi Asena Atalay'dan alınarak kendisine verilmesi için İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne açtığı davada, 14 Eylül'de çocuğu temsilen kayyum ataması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına karar verildi.

Oyuncu Deniz Uğur'un, ikiz çocuklarının velayetini almak için eski eşi gazeteci Reha Muhtar'a İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde açtığı velayet davasında, 18 Eylül'de, çocukların anneyle geçirdiği zamanın arttırılmasına ve velayetin babada kalmasına karar verildi.



Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı sonrası "şüpheli" sıfatıyla 19 Eylül'de ifade verdi.

- Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın ailesi, 19 Eylül'de yaptıkları açıklamayla Kemal Sunal filmlerinin telif haklarıyla ilgili davalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi. Yazılı açıklamaya göre, Sunal'ın, 1970'li ve 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerin yayın haklarıyla ilgili telif davalarının devam ettiği, haksızlığın giderilmesi için AYM'ye başvurulacağı ifade edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Mabel Matiz hakkında, "Ya Bu İşler Ne" isimli şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak FETÖ propagandası yaptığı iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Başsavcılık, ifadesi alınan, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, 20 Eylül'de takipsizlik kararı verdi.

- Girik'in takıntılı hayranının davası



Sanatçı Fatma Girik'e 1963 yılında beri takıntısı olduğu belirtilen ve Girik'in yakınlarının bulunduğu bir eve aşk mektubu bırakan 71 yaşındaki Mehmet Alsan'ın, "iletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 25 Eylül'de başlandı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Alsan, "Seni seviyorum ile başlayan mektubu Fatma Girik'e hitaben ben yazdım. Evine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Suç işleme kastım yoktu, sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum, pişmanım." dedi.

Manken Deniz Akkaya'nın, eski menajeri Merih Yılmaz'ı tehdit ettiği iddiasıyla, 9 Ekim'de emniyette ifadesine başvuruldu.

Sanatçı Orhan Gencebay, bazı sosyal paylaşım sitelerinde hakkında yapılan yorumlarda hakarete uğradığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 12 Ekim'de suç duyurusunda bulundu. Eşi Sevim Emre ve avukatı Berrin Ayata ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Gencebay, sosyal medyadaki hakaretlerin üzücü olduğunu, üzüldüğünü ve hiç ilgilenmek istemediğini ancak hakaretler bu kez çok şiddetli olduğu için adliyeye geldiklerini anlattı.

- Arda Turan'a-Berkay kavgasıyla ilgili jet iddianame

Geçen yılın en çok konuşulan adli olaylarından biri de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında, Emirgan'daki bir barda yaşanan ve Şahin'in burnunun kırılmasıyla sonuçlandığı belirtilen kavga oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan ile Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili 11 Ekim'de soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Arda Turan, aynı gün avukatıyla birlikte Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaya ilişkin 15 Ekim'de iddianame hazırlandı ve kavgaya karışan iki kişi hakkında da hapis cezası talep edildi. İddianamede, müşteki şüpheli Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kasten yaralama'', ''korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'' ve ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi incelediği iddianameyi 17 Ekim'de kabul ederek, şüpheli-müşteki olan Turan ve Şahin'in, 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkmasını hükme bağladı.

- Terim ailesine tazminat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna'nın yargılandığı İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın 11 Ekim Tarihli duruşmasında, davalının davacılar Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim'e beşer bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada ise 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütü üyeliğinden aranan Gürcistan asıllı basketbolcu Zaza Enden,İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize’de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Enden, çıkarıldığı mahkemece 18 Ekim'de tutuklandı.



- Sıla'ın Ahmet Kural ile ilgili suç duyurusu çok konuşuldu

Geçen yılın çok konuşulan olaylarından biri de şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan ve adli boyuta taşınan kavgaydı.

Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. 1 Kasım'da avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Gençoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.



Adliye çıkışında konuşan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim." dedi.

Avukat Epözdemir, 3 Kasım'da savcılığa sunduğu başka bir dilekçede, Kural'ın, "kasten yaralama" suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Oyuncu Ahmet Kural, 5 Kasım'da soruşturma başlatan savcılığa gelerek ifade verdi. Kural, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkesten özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır." dedi.

- Kural'a 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısı, soruşturma dosyasını 9 Kasım'da Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Savcılığa sunulan yeni deliller doğrultusunda dosya 4 Aralık'ta yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na ulaştırıldı.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, 19 Aralık'ta hazırladığı iddianamede, şüpheli Kural'ın, "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianameyi inceleyip kabul eden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 7 Mart 2019'da yapılmasını hükme bağladı.

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olayla ilgili görüntüleri yaydıkları belirtilen biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına, 8 Kasım'da İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Kasım'da müşteki olarak ifade verdi.

Güneş'in ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

- Demet Şener'in tazminat talebi reddedildi

"Gelinim olur musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine karşı alenen hakaret ve kamu malına zarar verme" suçlarından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 14 Kasım'da iddianame hazırlandı.

İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Umaş, şubatta hakim karşısına çıkacak.



Eski manken Demet Şener'in, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay’la boşanmasına sebep olduğu iddiasıyla Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davası, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 29 Kasım'da reddedildi.

Kadıköy'deki trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen taksi şoförü Bekir Serhut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına, 29 Kasım'da Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

- Alabora'ya yakalama kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından youtuber Enes Batur olarak bilinen Enes Batur Sungurtekin hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret" suçlarından yürütülen soruşturmada, 29 Kasım'da yetkisizlik kararı verildi, dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sosyal medyada "Cicişler" olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler 28 Ekim'de gözaltına alındı. Beşiktaş Etiler'deki evlerinden alınan kardeşler, emniyette ifade verdi. Kan ve tükürük örnekleri alınan kardeşler, soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğum sonrası şuur kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan spiker Kübra Eken'i darbederek felç geçirmesine neden olduğu iddia edilen eşi Neptün Bülent Eken, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4 Aralık tarihli duruşmada,"kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında, 5 Aralık'ta "kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek ve ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiği" öne sürülen Gezi Parkı eylemlerinde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu talebini değerlendiren nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

- Ebru Gündeş'e "zorla getirilme" uyarısı

Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ile yargılandıkları davada dosyalarının ayrılmasına karar verilen sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkeme 12 Aralık'taki duruşmada Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretinin son kez kabul edilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmaya hazır edilmemesi halinde ise hakkında zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtarında bulundu.

Kadıköy metro istasyonu turnikesinde müzik aleti ve eşyalarını bırakma yüzünden çıkan tartışmaya ilişkin müzisyen Gülşah Erol ile iki polis memuru hakkında 19 Aralık'ta dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Gülşah Erol'un "kamu görevlisini basit yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından 3 yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki şüpheli S.A'nın, 3 yıl 11 aydan 14 yıl 10 aya, müşteki şüpheli M.Ö'nün de 1 yıl 1 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, İstanbul Anadolu 18. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

- Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e soruşturma

Bir televizyon programında konuşan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Basın organları ve sosyal medya hesaplarında, Gezen ve Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığı" hatırlatılarak, soruşturma başlatılan iki şüphelinin başsavcılığa davet edildiği bildirildi.

Başsavcılıkça 24 Aralık'ta yapılan açıklamada ise, "Müjdat Gezen'in, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan, Metin Akpınar'ın ise 'halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği, her iki şüpheli hakkında 'yurt dışına çıkışı yasaklanmak' ve 'haftada bir gün karakola imza vermek' suretiyle adli kontrol kararı uygulandığı" ifade edildi.

- Hande Yener'e taciz davasında karar

Şarkıcı Hande Yener'e sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve Cihangir'deki evine zorla girmeye çalıştığı iddiasıyla İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Recep Güngör hakkında, 26 Aralık'taki son duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor doğrultusuna ceza verilmesine yer olmadığına yönelik karar çıktı.

Mahkeme, sanığın toplum açısından tehlikeliliği ortadan kalkana veya önemli ölçüde azalana kadar yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi görmesine de hükmetti.

Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında şehit haberleriyle ilgili sarf ettiği sözler üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma yürütülen modacı Nur Yerlitaş ile ilgili 27 Aralık'ta takipsizlik kararı verildi.

Soruşturma izni istenen Adalet Bakanlığı'ndan gelen cevapta Yerlitaş hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma izni verilmesine yer olmadığı" ifadesi kullanılması üzerine, başsavcılık takipsizlik kararı aldı.

- Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 26 Kasım'da Silivri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde tek celsede anlaşmalı şekilde boşandı.

Acun Ilıcalı, adliye çıkışında, "Her evlilikte boşanmalar olabilir. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için uğraştık, birkaç defa denedik olmadı. Bu duruma insani yönden bakmamız lazım. Sonuçta ikimiz için hayırlısı bu oldu. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olmasın. İddiaların hepsi çirkindir, severek evlendik, yürütemedik ve saygı ile ayrıldık." ifadelerini kullandı.

- Eski futbolculara FETÖ'den takipsizlik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin haklarında soruşturma yürütülen eski futbolcular Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Ekim'de takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, şüphelilerin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadıkları, örgüte müzahir dernek, vakıf veya sendikalara üyeliklerinin bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadıkları, Bank Asya'da hesaplarının olmadığı aktarıldı.



Aynı soruşturma kapsamında daha önce de futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da takipsizlik kararı verildi.

- Mustafa Denizli davasında görevsizlik

Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin, boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyi tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin dava İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık Heja Elçi'nin "tehdit ve basit yaralama" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen davanın ilk duruşmasında konuşan Denizli, eşinin ağabeyi tarafından 20 dakika boyunca darbedildiğini söyledi. Davanın 25 Aralık tarihli 4. duruşmasında mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyanın yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

- Yılmaz Erdoğan boşandı

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan ile 2006'da evlendiği oyuncu Belçim Bilgin de geçen yılın son ayında boşandı.

İstanbul Adalar Aile Mahkemesi'nce boşanmalarına karar verilen çift adına açıklama yapan Yılmaz Erdoğan, "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık." ifadesini kullandı.

Mustafa Sandal ile 10 yıllık eşi Emina Jahovic de Beykoz Aile Mahkemesi'nde 7 Haziran'daki duruşmada, anlaşmalı olarak boşandı.

- Tatlıses'e babalık davası

Dilan Çıtak, babası olduğunu iddia ettiği şarkıcı İbrahim Tatlıses'e, Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. İbrahim Tatlıses de avukatı aracılığıyla davayı kabul etti. Mahkeme, Dilan Çıtak'ın yasal olarak, ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına "soy bağının reddi" davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya aldı.

Ayrıca Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de, "soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" davası açan ve "Çıtak' olan soyadının 'Tatlıses' olarak değiştirilmesi" kararı aldıran Çıtak, Bakırköy 9. Aile Mahkemesi'ne de, "üvey babasının soy bağının reddi"ne yönelik dava açtı.

Mahkeme 22 Kasım'daki duruşmada Çıtak’ın üvey babasının nüfusundan düşmesine karar verdi.

Oyuncu Saruhan Hünel, eski sevgilisi Eda Sönmez'i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 26 Aralık'ta verilen kararla beraat etti.

(Bitti)