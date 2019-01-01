Adliyeler 2018'de de ünlülerin uğrak yeriydi (1)

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Müzik, sahne ve spor dünyasının tanınmış bazı isimleri 2018 yılında, çeşitli nedenlerle adliyelik oldu.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıl birçok ünlü isimin yolu, boşanma, tehdit, kaza, hakaret, örgüt üyeliği gibi nedenlerle İstanbul'daki adliyelerden geçti.

Yeni yılda yolu adliyeye düşen ilk ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ, 3,5 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski muhasebecisi Erdal D. hakkında açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 Ocak'ta müşteki olarak ifade verdi.



Sigara karşıtı kampanyalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, "Arif V 216" isimli filmindeki bazı sahnelerin, "uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği" iddiasıyla, filmin senaristi, yapımcısı ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz hakkında 9 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu.

- Seren Serengil 3 gün hapiste kaldı

Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil, karara uymadığı gerekçesiyle 3 gününü cezaevinde geçirdi.

Bir televizyon programında aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Gülben Ergen hakkında aleyhte konuşma yapan Serengil ile ilgili, Ergen'in İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nin "ret" kararına itiraz ettiği İstanbul 11. Aile Mahkemesi tarafından, 3 gün zorlama hapis cezası uygulanmasına hükmedildi.

Gerekçeli kararın yazılmasının ardından 3 Şubat sabahı avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Serengil, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından Bakırköy Cezaevi'ne gönderildi. 3 gün cezaevinde kalan Serengil, 5 Şubat'ta tahliye oldu.

- Kaynarca'ya kaçak su cezası

Geçen yıl Beşiktaş'ta forma giyen Sırp futbolcu Dusco Tosic hakkında, 5 Şubat 2017'de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartıyla saha kenarında maçı izlemesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 25 Ekim 2017'de ifadesine başvurduğu Tosic ile ilgili suç unsurları oluşmadığından mart ayında takipsizlik kararı verdi.

İSKİ ekiplerince yapılan denetimde Bebek Koyu'na bağlı teknesinde kaçak su kullandığı iddiasıyla yargılanan oyuncu Oktay Kaynarca, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Mart'taki duruşmada, "karşılıksız yararlanma" suçundan 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan diğer sanık Bünyamin Bilgeoğlu ise aynı suçtan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza 5 yıl süreyle ertelendi.

- Caner Erkin'e "küfür" davası

Şarkıcı Atilla Taş, gazetecilerin de olduğu 28 sanıkla birlikte yargılandığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında, 8 Mart'ta verilen kararla, ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Yargılama sırasında 14 ay boyunca tutuklu kalan ve 24 Ekim 2017 tarihli duruşmada tahliye edilen Taş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesince cezasının onanmasının ardından 9 Kasım'da, cezasının infazı için yeniden cezaevine gönderildi.

2017'de Asena Erkin ile boşanmasıyla gündeme gelen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında gerçekleşen maçta, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla soruşturuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Mart'ta hazırlanan iddianamede Erkin'in, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 23 Ekim tarihli duruşmasında Erkin hakkında, takım arkadaşı Tolgay Arslan'ın, "Caner'in ağzından küfür duymadığı" yönünde beyanda bulunması sonrası beraat kararı verildi.

- Eski Fenerbahçeli futbolcuya hapis

Oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Emine Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandı. Özür dilediği Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesi sonrası Şekerci'nin İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde davası, 15 Mart'ta düşürüldü.

Kadıköy'de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan eski Fenerbahçeli milli futbolcu Erdi Demir, Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart'taki duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Ferhat Tunç'un, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul 36. Ağır Ceza Makemesi'nde yargılandığı davada 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılması istendi. Tunç'a, 25 Eylül'deki duruşmada bu suçtan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası verildi.

- Rüzgar Çetin'in geri bırakılan hükmü açıklandı

Karıştığı ölümlü trafik kazası ve yargılanmasıyla daha önce gündeme gelen Rüzgar Çetin'e, 2011'de bir bardaki kavga nedeniyle verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 5 yıl içinde başka bir suç işlediği gerekçesiyle İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 19 Nisan'da kaldırıldı.

Ataşehir'de bir kafeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan oyuncu Adnan Koç ile 2 kardeşi hakkında, toplam 90 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis cezası istemiyle 25 Nisan'da açılan, 5 sanığın yargılandığı dava ise İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta 2017 Aralık'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin 3 sanığın 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

- Tacı geri alınan güzellik kraliçesine beraat

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan maçın tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla 25 Nisan'da ifadeye çağrıldı.

Twitter'daki paylaşımında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği iddiasıyla tacı alınan güzellik kraliçesi Itır Esen'in, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3 Mayıs tarihli ilk duruşmasında savunma yapan Esen, "Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımımın bu şekilde anlaşılacağını düşünsem, bu şekilde paylaşımda bulunmazdım." dedi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneğinin alınması için Süleymanoğlu'nun mezarı 4 Temmuz'da açıldı. Alınan rapor sonrası, Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi, Mori'nin, Naim Süleymaoğlu'nun kızı olduğuna ilişkin karar verdi.

- Çok konuşulan dava: Fatih Terim - TFF

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönemde sözleşmesini tek taraflı fesheden Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) açtığı tazminat davası, 2017'nin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne başlatılan icra takibine yapılan itiraz sonucu, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne açılan "itirazın iptali" davası 2018'de karara bağlandı.

Mahkeme, 7 Mayıs'ta verdiği kararla, TFF'nin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesine hükmetti, hakkaniyet indirimi uyguladı. Bu karara, haziran ayında davanın her iki tarafı da farklı gerekçelerle itiraz etti ve dosya istinafa taşındı.

Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), 28 Kasım'da, Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesine ilişkin kararın kaldırılmasına ve takibin asıl alacak olan 5 milyon 180 bin lira üzerinden devamına hükmetti.

- Ulusoy ve Karaca'ya "uyuşturucu" cezası

Geçen yılın en çok konuşulan davalarından biri de, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanması oldu.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıl devam eden davanın sonunda 16 Mayıs'taki duruşmada verdiği kararla, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli ile menajer Selin Boronkay'a, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulamayan mahkeme heyeti, diğer 29 sanığın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Milletvekili seçilen eski oyuncu Barış Atay da Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 Mayıs'ta gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu işlediği iddiasıyla emniyette ifadesi alınan Atay, ertesi gün serbest bırakıldı.

- Rap şarkıcısı Ezhel'e "uyuşturucuyu özendirme" suçundan çifte dava

Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile anlaşan futbolcu Bafetimbi Gomis'e "maymun" benzetmesi yaptığı gerekçesiyle, "Twitter fenomeni" olarak bilinen Hakan Hepcan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Mayıs'taki ilk duruşmada savunma yapan sanık Hepcan, "Dava konusu tweeti ben attım, amacım ırkçılık veya başka bir suç değildi. Tepkiler üzerine sildim. Özür dilerim." dedi.

"Ais Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan, hakkında açılan soruşturma nedeniyle 24 Mayıs'ta gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İpekçioğlu'nun, çok sayıda hayranının da izlediği Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 19 Haziran tarihli ilk duruşmasında, savunmasının alınmasının ardından suç işleme kastıyla hareket etmediği gerekçesiyle beraat ve tahliyesine hükmedildi.

Beraat kararı verilmesinden sonra Sercan İpekçioğlu hakkında yine, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan bu kez İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İpekçioğlu'nun ilk kez 6 Kasım'da hakim karşısına çıktığı ikinci davanın görülmesine devam ediliyor.

- İrtegün, Biryol ve Boral'a FETÖ davası

Oyuncu Tolga Pancaroğlu, kız arkadaşı Eda Küçük'e yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk kez 30 Mayıs'ta hakim karşısına çıktı. Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki sanıkla birlikte yargılanan Pancaroğlu, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemenin 20 Aralık tarihli duruşmasında, Tolga Pancaroğlu, kız arkadaşı Eda Küçük'e yönelik "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "hakaret" suçundan 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı. Pancaroğlu'nun cezasının hükmünün açıklanması geri bırakılırken, diğer iki sanık beraat etti.



Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un ölümüne ilişkin, figüranlık yapan O.A'nın, "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve İsmail Şengül hakkında, 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı



İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ekim'de gerçekleşen ilk duruşmada, tutuklu sanık Ömer Çatkıç'ın tahliyesine hükmedildi, dava 10 Ocak 2019'a ertelendi.

Otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaraladığı iddiasıyla yargılanan türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 28 Haziran tarihli duruşmada, 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

(Sürecek)