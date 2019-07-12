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Adliyedeki rüşvet operasyonunda 1’i zabıt katibi 4 kişi tutuklandı

Samsun’un Çarşamba İlçe Adliyesinde rüşvet iddiasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1’i zabit katibi 4 kişi tutuklanırken, diğer 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:00
Adliyedeki rüşvet operasyonunda 1’i zabıt katibi 4 kişi tutuklandı

Samsun’un Çarşamba İlçe Adliyesinde rüşvet iddiasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1’i zabit katibi 4 kişi tutuklanırken, diğer 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Çarşamba Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Adliyesinde görev yapan ve Terme Adliyesine tayini çıkan bir zabit katibinin, tutuklu yakınlarından rüşvet alarak tutukluların tahliyesini sağlayacağını belirttiği ve çok sayıda kişiden rüşvet aldığı iddia edildi.


Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ihbar mektupları üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki katip sonucu 4 gün önce Samsun, Çarşamba, Ladik ve Havza ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1’i adliyede görevli, 10’u tutuklu yakını toplam 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 11 kişi polis tarafından yakalandı. İfadesi alınan 3 kişi serbest bırakılırken, 1’i zabıt katibi 8 kişi hakkında ise "rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından gözaltı kararı verildi.


Gözaltına alınan zabit katibi U.Ö. ile S.A., C.Ö., G.B., H.A., T.M., F.Y. ve Ş,G., Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Dün gün boyu ve gece sabaha kadar süren mahkemede zabit katibi U.Ö. ile zabıt katibine rüşvet verdiği ileri sürülen S.A., G.B. ve T.M. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.Ö., H.A., F.Y. ve Ş.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:00
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