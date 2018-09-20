Adliyede skandal olay! Savcı katibinin saç derisini kopardı

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Avcılar’da oturan ve çeşitli suçlardan sabıkası olan 37 yaşındaki Emine Ş. apartman komşusunu sırtından ve kaburgasından bıçaklayınca gözaltına alındı. 8 Temmuz 2018 Pazar günün gözaltına alınan kadın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. İfadesinin alınması için adliye nezarethanesinde bekleyen Emine Ş. bir anda nezarethaneden kaçarak adliye koridorunda gördüğü zabıt katibi Yeliz B.’ye saldırdı.

Uğradığı saldırı sonrası yere düşen ve saç derisi kopan Yeliz B.’yi polis ve adliye güvenlikleri son anda kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz B. verdiği ifadede kendisini savunacak fırsatı dahi olmadığını söyleyerek, “Elleri kolları kelepçesiz vaziyette bulunan şahıs öncelikle saçlarımdan tutarak beni yere devirdi, sonrasında tüm gücü ile saçlarımın derisini koparırcasına çekti. Beni yerde sürükleyerek defalarca kafamı saçlarımdan tutarak yere vurdu. Bu şekilde yaklaşık 3-5 dakika beni acımasızca darp etti” dedi.

ŞÜPHELİYİ ELİNDEN KAÇIRAN POLİSLERDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra şüpheliyi ellerinden kaçıran polis memurlarının ve güvenlik görevlilerinin kendisini kurtardığını anlatan Yeliz B., “Darp sonrası ani kafa travması geçirmem nedeni ve olayın şoku ile ne olduğunu anlayamadan acilen ambulansla hastaneye sevkim yapıldı. Olay sonrası fiziki rahatsızlıklar dışında da psikolojik travma geçirdim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Psikolojim bozuldu”dedi. İfadesinde kendisini darp eden Emine Ş.’den şikayetçi olan Yeliz B. aynı zamanda şüpheliye kelepçe takmayan ve elinden kaçıran polis memurlarından da şikayetçi oldu.

“İÇİME SIKINTI GİRDİ SALDIRDIM”

Şüpheli Emine Ş. ise verdiği ifadede, nezarethanede beklerken içine sıkıntı girdiği için Yeliz B.’ye saldırdığını söyledi. Olay anında ne yaptığını bilmediğini söyleyen Ş. pişman olduğunu söyledi. Emine Ş. akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.