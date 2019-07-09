0553 313 94 23

Adliyede rüşvete 11 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki adliyede görev yapan bir zabıt katibinin, tutuklu yakınlarından iş takibi için ve tutukluların tahliye olmalarını sağlamak amacıyla rüşvet olayıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

09 Temmuz 2019 Salı 09:52
Adliyede rüşvete 11 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki adliyede görev yapan bir zabıt katibinin, tutuklu yakınlarından iş takibi için ve tutukluların tahliye olmalarını sağlamak amacıyla rüşvet olayıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Çarşamba Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme Adliyesine tayini çıkan ve Çarşamba Adliyesinde görev yapan bir zabit katibinin, tutuklu yakınlarından rüşvet alarak tutukluların tahliyesini sağlayacağını belirttiği ve çok sayıda kişiden rüşvet aldığı iddia edildi.


Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ihbar mektupları üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki katip sonucu Samsun, Çarşamba, Ladik ve Havza ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1’i adliyede görevli, 10’u tutuklu yakını toplam 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 11 kişi polis tarafından yakalandı. İfadesi alınan 3 kişi serbest bırakılırken 1’i zabıt katibi 8 kişi hakkında ise "rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından gözaltı kararı verildi.


Soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    2. Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde..
    3. Haziran’da en fazla DİBS kazandırdı
    4. Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği..
    5. Suriyeli annenin büyük acısı... Nefes..
    6. Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü..
    7. Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok
    8. ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
    9. İngilizler yazdı! Türkiye PKK'nın..
    10. Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın..
    11. Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında..
    12. Sınır hattında 5 bin paket kaçak..
    13. Hamilelik sonrası vücut problemlerine..
    14. Avrupa'da ilginç olay! Savaş uçakları..
    15. Asırlık atçılık geleneği nesilden..
    16. Altyapıya yapılan yatırım ilk..
    17. Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar..
    18. Muğla’da çöplük yangını
    19. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava..
    20. Van’da 19 bin 719 paket kaçak sigara..
    21. Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu!
    22. Akdeniz’de okulların fiziki koşulları..
    23. Aile Sosyal Destek Programı yüzleri..
    24. Beyaz dişler özgüven sağlıyor
    25. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    26. Neden sürekli acıkıyoruz? Açlık..
    27. Jandarma komutanından 15 Temmuz öncesi..
    28. Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü..
    29. Rus itfaiyeciler yangından..
    30. Sivas’ta Türkmenistan Kültür Günleri
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti