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Adliyede rüşvet operasyonunda 1’i zabıt katibi 8 kişi adliyede

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki adliyedeki rüşvet iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 1’i zabit katibi toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:20
Adliyede rüşvet operasyonunda 1’i zabıt katibi 8 kişi adliyede

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki adliyedeki rüşvet iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 1’i zabit katibi toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Çarşamba Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Adliyesinde görev yapan ve Terme Adliyesine tayini çıkan bir zabit katibinin, tutuklu yakınlarından rüşvet alarak tutukluların tahliyesini sağlayacağını belirttiği ve çok sayıda kişiden rüşvet aldığı iddia edildi.


Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ihbar mektupları üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki katip sonucu 3 gün önce Samsun, Çarşamba, Ladik ve Havza ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1’i adliyede görevli, 10’u tutuklu yakını toplam 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 11 kişi polis tarafından yakalandı. İfadesi alınan 3 kişi serbest bırakılırken, 1’i zabıt katibi 8 kişi hakkında ise "rüşvet alma ve verme, görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından gözaltı kararı verildi.


Gözaltına alınan zabit katibi U.Ö. ile S.A., C.Ö., G.B., H.A., T.M., F.Y. ve Ş,G., Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:20
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