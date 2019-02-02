0553 313 94 23

Adliyede polislere tahralı saldırı

Adıyaman’ın Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri odun budama aleti olarak bilinen tahralar ile polislere saldırdı. Polise saldıran iki kardeş gözaltına alındı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:08
Adliyede polislere tahralı saldırı

Edinilen bilgilere göre, ruh ve sinir hastalıklarına sevk edilmek üzere hakkında yakalama kararı çıkan A.K. isimli şahıs, ağabeyi M.K. ile birlikte Besni İlçe Adliyesine geldi.

A.K., hakkında çıkan yakalama kararı için bilgi almak üzere adliye içerisine girerken ağabeyi M.K. ise adliye önünde bekledi. Adliye binası içerisine giren A.K., burada bulunan görevlilerle tartışmaya başladı.

Durum üzerine adliye polisleri A.K.’ye müdahale etmek istedi. Bağrışmaları duyarak kardeşinin yanına gelen M.K., yanında getirdiği 2 adet tahranın birini kardeşine vererek kendilerine müdahale etmek isteyen polislere savurdu.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen destek polis ekipleri her iki kardeşi de etkisiz hale getirerek ellerindeki tahraları aldı.

Gözaltına alınma esnasında yaşanan arbedede yaralanan M.K. Besni Devlet Hastanesine götürülürken A.K. ise Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 07:31
  1. Adana
  2. adıyaman
  3. tahra
  4. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da 2 bin 372 polisle operasyon!
    1. Adana'da 2 bin 372 polisle operasyon!
    2. Arapça Kitap ve Kültür Günleri için..
    3. İsrail'den Türk vatandaşlarına Kudüs'ü..
    4. Kara yollarında durum
    5. Türkiye'nin dört bir yanından insanı..
    6. Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız..
    7. Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    8. 02.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    9. Filipinler'deki kilise saldırısı
    10. Mike Pence'den Venezuela flaş..
    11. 'PKK'nın Irak'taki varlığı anayasaya..
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. Savunayım derken iyice karıştırdı...İP..
    14. Adliyede polislere tahralı saldırı
    15. PKK yandaşları görevlilere saldırdı
    16. "Hem belediyeciliği hem dünyayı çok..
    17. Teslim olan terörist anlattı! PKK'yı..
    18. 3 kızını metro raylarına bırakmıştı.....
    19. ABD, Filistin yardımlarını durdurdu
    20. Lise bahçesinde dehşet anları
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!
    ABD 32 yıllık anlaşmadan çekilecek!
    ABD 32 yıllık anlaşmadan çekilecek!