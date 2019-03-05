0553 313 94 23

Adliyede göreve yeni başlayan personele “Tebrik Belgeleri” verildi

Niğde Adliyesi’nde göreve yeni başlayan 28 personele Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün gönderdiği “Tebrik Belgeleri” düzenlenen törenle verildi.

05 Mart 2019 Salı 11:16
Adliyede göreve yeni başlayan personele “Tebrik Belgeleri” verildi

Niğde Adliyesi’nde göreve yeni başlayan 28 personele Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün gönderdiği “Tebrik Belgeleri” düzenlenen törenle verildi.

 

Niğde Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen törene Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ile Komisyon Üyesi Hakim Cem Altunsoy ve yeni personel katıldı.

 

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez: “Personel İstihdamı Sınavında başarılı olarak Bakanlığımızca ataması yapılan çeşitli ünvanlardaki sözleşmeli personele Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ün takdirleriyle, bizzat imzaladığı tebrik belgeleri personelimize verdik. Yeni başladıkları memuriyet hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

 

Öte yandan Başsavcı Dönmez, yeni personellere kamu görevinde dikkat etmesi gereken hususlar vatandaşlara saygı ve nezaket içinde yaklaşmaları mesaiye uyumları, dürüstlük çalışma ve disiplin konusunda tavsiyelerde bulundu.

 

Konuşmaların ardından yeni personellere “Tebrik Belgeleri” verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:16
  1. Niğde
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması devam ediyor!
    1. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    2. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    3. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    4. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    5. Döviz kurları
    6. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    7. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    10. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    11. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    12. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    13. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    14. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    15. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    16. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    17. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    18. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    19. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    20. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!