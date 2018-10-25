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Adliyede "bombalı araç" ihbarı asılsız çıktı! 1 kişi gözaltına alındı

Anadolu Adalet Sarayı'nda park halindeki bir araçta bomba olduğu ile ilgili ekipleri harekete geçiren ihbar asılsız çıktı.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:39
Adliyede "bombalı araç" ihbarı asılsız çıktı! 1 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen "bombalı araç" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu otomobilin Anadolu Adalet Sarayı'nın açık otoparkında bulunduğunu tespit etti.

Aracın sahibi gözaltına alındı

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, söz konusu otomobilde dedektör köpeklerle detaylı arama yaptı. Herhangi bir patlayıcı bulgusuna rastlanılmayan aramada, araçta bir ruhsatsız silah bulundu. Polis, aracın sahibini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin bir boşanma davası için adliyeye geldiği, ihbarın da davanın karşı tarafınca yapıldığı ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:39
  1. Anadolu Adalet Sarayı

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