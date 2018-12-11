THY- Euroleague
0553 313 94 23

Adliye personeline yönelik "ardışık telefon" soruşturması

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturmada, mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefon üzerinden arandıkları tespit edilen 60 kamu görevlisinden 5'i tutuklandı - Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 29 şüpheliden 14'ü itirafçı oldu

11 Aralık 2018 Salı 11:22
Adliye personeline yönelik "ardışık telefon" soruşturması

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyoda gözaltına alınan 60 kamu görevlisinden 5'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve 2014-2016 yıllarında mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefondan ardışık ve bir düzen içinde arandıkları belirlenen 46'sı infaz koruma memuru ile mübaşir, zabıt katibi, icra memurunun da aralarında bulunduğu 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı savcılıktan salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 5'i, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 14'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 2014-2016 yıllarında mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefondan ardışık ve bir düzen içinde arandıkları belirlenen 46'sı infaz koruma memuru ile mübaşir, zabıt katibi, icra memuru gibi kamuda çalışan 62 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Şüphelilerden 60'ı 7 Aralık'ta, İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:22
  1. 60 gözaltı
  2. infaz koruma memuru
  3. İzmir Adliyesi
  4. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. operasyon
  6. zabıt katibi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bartın'da fırtına
    1. Bartın'da fırtına
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. AK Parti Çanakkale ilçe belediye..
    4. Slimani, en kötü gol performansına ortak
    5. Yemen hemen yardıma muhtaç
    6. CHP'de ibre yine Şener'e döndü!
    7. O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK..
    8. Akülü sandalyeye kavuşan Ferhat okula..
    9. Özyeğin Üniversitesi tarihçi..
    10. "İş davalarında arabuluculuk..
    11. AİHM'den emeklilerin başvurusuna ret
    12. Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar
    13. Evkur Yeni Malatyaspor doludizgin
    14. Demirtaş'tan yerel seçim çağrısı! 'AK..
    15. Göztepe'de 29. teknik adam Kemal Özdeş
    16. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    17. Otokoç 2. El'den yıl sonu fırsatı
    18. AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan..
    19. Ümit Milli Takımımızın rakipleri belli..
    20. Destici'den HDP'li vekile ayar!..
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?