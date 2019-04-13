Adliye personeline “Koruyucu aile semineri” düzenlendi

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Edirne Adliyesi personeline “Koruyucu aile” semineri düzenlendi.

Düzenlenen seminere; Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Vergi Mahkemesi Başkanı Ebru Göç, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Yaldız,Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar başta olmak üzere, Edirne adliyesinde görevli savcı ve hâkimler ile adliye personelleri katıldı.

“Güven sağlayacak sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, “Bir toplumun en değerli varlıkları çocuklarıdır. Kuşkusuz anne ve babalarda çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünülen gibi olmayabilir. Zihinsel ve Psikolojik sorunlar, boşanma, ölüm, ihmal-istismar, trafik kazaları ve doğal afetler gibi sebepler ile çocuklarımız bakım altına alınabilmektedir. Devletimiz çocuklarımızın her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Ancak; çocukların sağlıklı gelişmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır” dedi.

“Bin 342 aileye Sosyal Ekonomik Destek ödemesi yapılmaktadır”

Özbaş, “Günümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak; koğuş sistemindeki yurtlar kapatılmış, aile odaklı sosyal hizmet modellerine öncelik verilmiştir. Artık eskiden olduğu gibi ekonomik nedenlerden dolayı çocuklar bakım altına alınmamakta, ekonomik destek verilerek kendi öz aileleri yanında bakımları sağlanmaktadır. Bugün itibari ile ilimizde, çocuklar muhtaç duruma düşmesin, eğitim hayatı sonlanmasın, ekonomik nedenler ile koruma ve bakım altına alınmasın diye; bin 342 aileye Sosyal Ekonomik Destek ödemesi yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

5 yılda 2’den 66’ya yükseldi

Edirne’de, 5 yıl önce 2 olan koruyucu aile sayısının bugün itibariyle 66’ya yükseldiğini dile getiren Özbaş, “66 Çocuğumuz, müdürlüğümüzün takip ve rehberliğinde koruyucu aile modelinden yararlanmaktadır. Türkiye genelinde baktığımızda nüfusumuza oranla en fazla koruyucu aileye sahip iller arasında ilk sırada olmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklara yönelik hizmetlerin sürdürülmesinde ve koruyucu ailenin yaygınlaştırılması için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum kuruluşlarının desteğini her an yanımızda hissetmekteyiz” dedi.

Seminerde Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Sosyolog Şule Birgül Çıldavil “Koruyucu aile nedir?, Nasıl Koruyucu Aile olunur?, Edirne ilinde Koruyucu Aile Olmak, Koruyucu Aile yanında kalan çocukların sosyal durumları, koruyucu aile olmak isteyen ailelerde aranan şartlar, koruyucu aile hizmetinden faydalanacak çocuk ve aile eşleşmelerinin önemi ve koruyucu ailenin çocuklar üzerindeki etkisi” konu başlıklarında katılımcılara sunum gerçekleştirerek, bilgilendirmelerde bulundu.

Düzenlenen seminere katılım sağlayan emekli öğretmen ve aynı zamanda Koruyucu Aile olan Tuncay İşbilen duygu ve düşüncelerini, koruyucu aile olduğu günden bugüne yaşamış olduğu hayat öyküsünü katılımcılar ile paylaştı. Seminer, katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.