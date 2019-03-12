Adliye önünde kavga eden 2 kişi tutuklandı Nevşehir Adalet Sarayı önünde sanık yakınları arasında çıkan kavga sonucunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir Adalet Sarayı önünde sanık yakınları arasında çıkan kavga sonucunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Adalet Sarayı önünde sanık yakınları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrasında U.Y. ve Ü.Y. polis ekipleri tarafından ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ’kasten yaralama’ ve ’genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.U. ve Ü.Y., çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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