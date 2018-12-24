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Adliye önünde gergin anlar! Linç girişiminde bulunuldu

İstanbul'un Şile ilçesinde, büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Adliye önüne gelen hayvan sahipleri, hırsızlara linç girişiminde bulundu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:52
Adliye önünde gergin anlar! Linç girişiminde bulunuldu

Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye önünde hayvan hırsızlarına linç girişimini jandarma önledi.

Edinilen bilgiye göre, Şile Esenceli köyünde büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Şile Adliyesine getirildi. Adliye önünde toplanan mağdur hayvan sahipleri şüphelilere linç girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri saldırıyı önledi. 

"Gereken ceza devletimiz tarafından verilecektir"

Şile İlçe Emniyet Müdürü Murat Öztaş, "Gereken ceza devletimiz tarafından verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın lütfen bizlere yakışanı yapalım" dedi. 

Şüphelilerin hayvanları vurarak öldürdükleri, etlerini de parçalara ayırarak sattıkları ileri sürülüyor.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:52
  1. Şile
  2. İstanbul

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