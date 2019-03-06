Adliye merdivenlerinde avukata saldırı Bursa’da duruşmadan çıkan avukat, adliye merdivenlerinde karşı tarafın yakınları tarafından darp edildi.

Bursa’da duruşmadan çıkan avukat, adliye merdivenlerinde karşı tarafın yakınları tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki cinsel istismar davasının ardından taraflar adliyeyi terk etti. Davanın mağduru olan müvekkiliyle birlikte adliye önüne çıkan avukat A.K, sanık yakınları M.H.T. ve annesi D.A.T.’nin saldırısına uğradı. Adliye Koruma Büro Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği olayda avukat ve mağdur O.A.Ö. yaralandı. Şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezine götürüldü. Yüzünden ve kafasından darbe alan avukat A.K’nin hastanedeki sağlık kontrolleri sürüyor.

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