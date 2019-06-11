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Adliye karşısında şüpheli valiz paniği

Isparta’da adliye karşısında park halinde buluna 2 araç arasında bırakılan valiz, bomba paniği nedeniyle korku dolu anlar yaşattı.

11 Haziran 2019 Salı 12:25
Adliye karşısında şüpheli valiz paniği

Isparta’da adliye karşısında park halinde buluna 2 araç arasında bırakılan valiz, bomba paniği nedeniyle korku dolu anlar yaşattı. Emniyet ekiplerinin çevre güvenliği alarak, kontrollü şekilde patlattığı valizin boş çıkması çevredekilere de rahat bir nefes aldırdı.


Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Adliye Sarayı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre adliye karşısındaki yolda 2 otomobil arasında bırakılmış valizi gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbarın alınması üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra, emniyet gerekçesiyle 201 ve 202. Cadde’yi de kısa süreliğine trafiğe kapattı. Gerekli önlemlerin alınması sonrasında şüpheli konumdaki valiz bomba uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Kontrollü patlama sonrasında incelemelerde bulunan uzman ekip, valizin boş olduğunu tespit edince çevredekiler de rahat bir nefes aldı.


Olay sonrasında kapatılan yollar yeniden trafiğe açılarak durum normale döndü.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:25
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