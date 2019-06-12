0553 313 94 23

Adliye çıkışında ortalık savaş alanına döndü

Adıyaman’da arazi sulama sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:49
Adliye çıkışında ortalık savaş alanına döndü

Adıyaman’da arazi sulama sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi. Çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.


Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük köyünde arazi sulama anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan taraflar mahkeme çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdi. Mahkemeye çok sayıda kişiyle birlikte gelen her iki taraf adliye çıkışında bıçaklar ve sopalarla birbirine girdi. Adliyenin arkasında bulunan caddede başlayan kavgada bıçaklar çekildi. Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.


Kavgada bıçaklanan şahıslar yerde yatarken bile taraflar birbiriyle kavga etmeye devam etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı ve cop ile taraflara müdahale etti.


Olayda 3 kişi bıçakla, 7 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl’de deprem tatbikatı
    1. İnegöl’de deprem tatbikatı
    2. Yıl sonu öğrenci sergisi beğeni topladı
    3. Sıtma alarmı! Milyonlarca kişi tehdit..
    4. Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte..
    5. Havada trafik arttı, gecikme azaldı
    6. Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu’nda..
    7. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18..
    8. Jandarma 180’nci yaşını kutlayacak
    9. Engelli araç şarj istasyonunu..
    10. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    11. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    12. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    13. Piyasalarda gün ortası
    14. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    15. Balık yedikten sonra süt içmek..
    16. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    17. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    18. GESMEK’ten muhteşem konser
    19. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    20. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    21. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    22. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    23. Validen gazetecileri kıskandıran..
    24. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    25. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    26. Bakır kazanı böyle çaldılar
    27. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    28. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    29. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    30. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!