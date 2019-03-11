0553 313 94 23

Adliye çalışanları kan bağışında bulundu

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Bilecik Adliyesi iş birliğinde kan bağış programı gerçekleştirilirken, adliyesi çalışanları kan bağışında bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:09
Adliye çalışanları kan bağışında bulundu

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Bilecik Adliyesi iş birliğinde kan bağış programı gerçekleştirilirken, adliyesi çalışanları kan bağışında bulundu.

 

Bilecik Adliyesinde düzenlenen kampanyaya Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ile çok sayıda hakim, savcı, avukat, polis, personel ve vatandaşlar katılım sağladı. Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından yapılan açıklamada “Her yıl binlerce insan bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Bundan dolayı yapılacak her kan bağışı, üç canı kurtarabilmek için önem taşıyor. Bizlere destek veren Başta Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Bilecik Cumhuriyet Başsvıcısı Ercan Ceylan ve kan bağışı yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:09
  1. Bilecik
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için herşeyi yaparlar"
    1. "Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için..
    2. Türk Eximbank'a, ICBC Turkey Bank'tan..
    3. Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık..
    4. Seyhan Nehri'nde boğulan gencin..
    5. Emlak vergisi için son gün ne zaman? |..
    6. "Türkiye'nin güvenliği her şeyden..
    7. HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    8. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    9. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    10. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    11. "Güçlü ve lider bir Türkiye'ye dünyada..
    12. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    13. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    14. ALES başvuruları için son tarih ne..
    15. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    16. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    17. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    18. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    19. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    20. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    21. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    22. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    23. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    24. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    25. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    26. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    27. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    28. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
    29. Van'da trafik kazası meydana geldi ölü..
    30. Kim Jong-nam davasında tahliye
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti