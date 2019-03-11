Adliye çalışanları kan bağışında bulundu

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Bilecik Adliyesi iş birliğinde kan bağış programı gerçekleştirilirken, adliyesi çalışanları kan bağışında bulundu.

Bilecik Adliyesinde düzenlenen kampanyaya Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ile çok sayıda hakim, savcı, avukat, polis, personel ve vatandaşlar katılım sağladı. Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından yapılan açıklamada “Her yıl binlerce insan bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Bundan dolayı yapılacak her kan bağışı, üç canı kurtarabilmek için önem taşıyor. Bizlere destek veren Başta Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Bilecik Cumhuriyet Başsvıcısı Ercan Ceylan ve kan bağışı yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.