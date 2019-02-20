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Adliye ATM’sine kart kopyalama cihazı takan dolandırıcılar ’pes’ dedirtti

Kuşadası Adliyesi önünde bulunan ve her gün yüzlerce kamu görevlisinin kullandığı ATM’ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 3 zanlı yakalandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:11
Adliye ATM’sine kart kopyalama cihazı takan dolandırıcılar ’pes’ dedirtti

Kuşadası Adliyesi önünde bulunan ve her gün yüzlerce kamu görevlisinin kullandığı ATM’ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 3 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli bir polis memuru, Kuşadası Adliyesi önünde bulunan bir bankaya ait ATM cihazından para çekmek üzereyken kart yuvası içerisinde gri renge boyanmış, plastik iç kısmında devreler ve batarya bulunan kart kopyalama düzeneğini fark etti. Uzman ekipler tarafından monte edildiği bankamatikten sökülen düzenek üzerinde parmak izi ve teknik inceleme yapıldı. Olay yeri, çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kamera kayıtlarının saatler süren incelenmesi sonucunda 2 kişinin ATM’ye kart kopyalama aparatı yerleştirdikleri ve plakası tespit edilen bir araçla olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.


Kamera kayıtlarından N.S.D. (28) ve M.K. (27) oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan polis ekipleri, bir zanlıyı merkez Efeler, diğerini ise İncirliova ilçesinde gözaltına aldı. Kuşadası Adliyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı ve İlçe Mal Müdürlüğü’nde görevli yüzlerce kamu görevlisinin sıklıkla kullandığı ATM’ye kart kopyalama cihazı takan zanlılar, ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Özel bir uygulamayla mesajlaşmışlar


Tutuklanan zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, özel bir uygulama üzerinden mesajlaştıkları ve kart kopyalama düzeneğini M.T.’den (41) aldıkları belirlendi. Şüpheli M.T., Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu Denizli Tren Garı’nda gözaltına alındı. Kuşadası polisine teslim edilen M.T.’nin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:11
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