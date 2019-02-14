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"Adli ve idari hakim alımında ehliyet ve liyakat gözetilecek"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel:- "(Adli ve idari hakimlik sınavlarında en az 70 puan alma şartını öngören teklif) Teklifle, adli ve idari yargıya hakim ve savcı alımında ehliyet ve liyakat esaslarının gözetilmesini sağlıyoruz. Getirdiğimiz sınavla belli bir bilgi birikimine sahip ve bu bilgi birikimini arttıran yargı mensuplarının istihdamını hedefliyoruz"

14 Şubat 2019 Perşembe 11:09
"Adli ve idari hakim alımında ehliyet ve liyakat gözetilecek"

TBMM (AA) - ADEM BALTA - Adli ve idari yargı hakimlik sınavlarında en az 70 puan alma şartını öngören kanun teklifinin sahibi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, teklifle, adli ve idari yargıya hakim ve savcı alımında ehliyet ve liyakat esaslarının gözetilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Teklife ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Gazel, daha önce de adli ve idari hakimlerin sınavla alındığını, ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan olağanüstü durumda en az 70 puan alma şartının kaldırıldığını anımsattı. Gazel, şöyle konuştu:

"FETÖ’nün en çok zarar verdiği kurumlardan birisi de yargı teşkilatı idi. FETÖ’ye mensup hakim ve savcılar kanunlardan emir almak ve Türk milleti adına karar vermek zorunda olmalarına rağmen, kendi yapılarının emirlerini yerine getirdiler. 17-25 Aralık darbe girişiminden itibaren süreci hep birlikte yaşadık. FETÖ'cü askerler Meclis'i bombaladılar. 15 Temmuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, güçlü liderliği ve halkımızın desteği ile atlatıldı. Oluşan yaraların giderilmesi için bazı önlemler alındı. Bu da onlardan birisi."

Teklifle tekrar eski sisteme dönülmesinin öngörüldüğünü belirten Gazel, "Adli ve idari hakim alımında ehliyet ve liyakat esaslarının gözetlenmesini sağlıyoruz. Getirdiğimiz sınavla, belli bir bilgi birikimine sahip ve bu bilgi birikimini arttıran yargı mensuplarının istihdamını hedefliyoruz." diye konuştu.

AK Parti'li Gazel, sınava gireceklerin 100 üzerinden en az 70 puan almak zorunda olacağını anlatarak, sınavı kazananların, staj süresinin bitiminde tekrar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacağını söyledi. Gazel, staj süresinin avukatlık mesleğinden geçiş yapanlar için 1 yıl, diğer hakim ve savcı adayları için 2 yıl olacağını, bu süreçlerin adayların bilgi birikimini artırması ve tecrübe kazanması adına önemli olduğunu vurguladı.

Teklifteki istinaf mahkemelerine ilişkin düzenlemelere de değinen Gazel, adil yargılamanın en önemli unsurlarından birinin yargılamanın süresi olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığının sene başında "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına geçtiğini anımsatan Gazel, "Ceza Muhakemesinde iki dereceli yargılamayı öngören istinaf kanun yolu, 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. İstinaf mahkemeleri yargılamanın etkin ve hızlı gerçekleştirilmesini sağlamış ve yargılama sürecinde verilen kararların daha hızlı bir şekilde kesinleşmesini sağlamıştır. Bununla birlikte işleyişte bazı aksamalar da bulunuyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili olmadan önce avukatlık yaptığını söyleyen İshak Gazel, "Hem yargılamanın bir tarafında bulunan hakim ve savcıların hem de avukat ve vatandaşların uygulamada dile getirdiği sıkıntılara şahit oluyorduk. Bu teklifle bu tür sıkıntılar da giderilecektir." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:09
  1. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel
  2. bölge adliye mahkemeleri
  3. Hakimlik Sınavı
  4. kanun teklifi
  5. mülakat

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