Adli Tıp değil adil tıp lâzım! Son 5 yılda, 832 terörist skandal sağlık raporlarıyla serbest bırakıldı

28 Şubat ve Sivas mağdurlarını yıllarca zindanda tutan Adli Tıp Kurumu’nun, 5 yıllık süre zarfında, çoğunluğu PKK ve DHKP-C gibi sol tandanslı azılı terör örgütlerine mensup 832 hükümlüyü serbest bıraktırdığı belirlendi.

Cezaevindeki hasta mahkumların tahliyesinde ana merci olan Adli Tıp Kurumu’nun mütedeyyin tutsaklarla ilgili tuhaf tutumu devam ediyor. Hizbullah davasından 28 Şubat sürecinde hüküm giyen ve 20 yıldır zindanda tutulan 73 yaşındaki Emin Alpsoy ile kanser hastası oğlu Şehmus Alpsoy’un tahliye talebini reddeden Adli Tıp Kurumu, baba-oğul mahkumlar için “Cezaevi şartlarında tek başına hayatını idame ettirebilir” raporu veriyor. Adli Tıp, Tekirdağ Cezaevi’nde bağırsak kanserine yakalanan ve mesanesi alındığı için idrarını bez torbasına yapacak kadar durumu kötü olan 51 yaşındaki Şehmus Alpsoy’un tahliye talebini reddettiği gibi, hücre hapsinde kalmasına olanak sağlayan “tek başına kalabilir” raporu veriyor.

832 mahpusu bırakmışlar

Ancak aynı Adli Tıp’ın, 5 yıllık süre zarfında, çoğunluğu PKK ve DHKP-C gibi sol tandanslı azılı terör örgütlerine mensup 832 hükümlüyü ise serbest bıraktırdığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu’nun “cezası ertelenmeli” raporu sonucunda; 2013 yılında 162, 2014 yılında 130, 2015 yılında 282, 2016 yılında 224, 2017 yılında 34 mahkumun hastalık gerekçesiyle toplum içine salındığı öğrenildi. Yakın dönemde kanser ve yaşlılık bahanesiyle; Aysel Doğan, Salih Tuğrul, Mecit Gümüş, Erdinç Tulay, Hasan Kaçar, Taylan Çintay, Hediye Aksoy, Abdülsamet Çelik, Elfo Ürper, Mete Diş, Metin Duran gibi eli kanlı militanların Adli Tıp raporuyla tahliye edildiği bildirildi.

Teröristlere ‘hasta’ ayarı

PKK terör örgütüne mensup olduğu için tutuklanan Metin Duran, sadece 6 ay tutuklu kaldıktan sonra Adli Tıp’ın alelacele hazırladığı raporla serbest bırakıldı. “Örgüt üyesi olmak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “örgüt adına tehditte bulunmak” suçlamalarıyla zindanda tutulan Erdinç Tulay’ın, kanser gerekçesiyle infazı ertelendi. PKK’nın Rusya temsilcisi olan Mecit Gümüş, Adli Tıp’ın “akciğer kanseri, tahliye edilsin” raporuyla dışarı salındı. KCK operasyonları kapsamında tutuklanan Aysel Doğan, yumurtalık kanseri iddiasıyla yine Adli Tıp raporuyla serbest kaldı. PKK’nın terör saldırılarında yer alan Salih Tuğrul, Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamaz” demesiyle tahliye edildi.

PKK yöneticisine tahliye

PKK’nın asker-sivil demeden gerçekleştirdiği terör eylemlerine katılan ve yakayı ele veren Hasan Kaçar, müebbet hapis cezası almasına rağmen Adli Tıp’tan gelen “Cezaevinde tek başına kalamaz, tedavisi yapılamaz” raporuyla topluma karışma fırsatı buldu. Bir diğer müebbet cezalısı Taylan Çintay, kanser nedeniyle Adli Tıp’ın “cezaevinde kalması sakıncalı” raporunun ardından tahliye edildi. PKK’lı Hediye Aksoy, göğüs kanseri iddiasıyla serbest bırakıldı. PKK yöneticiliği yapan üst düzey terörist Abdülsamet Çelik ile ilgili “ilik kanseri” teşhisi konulur konulmaz Adli Tıp yoluyla tahliyesine hükmedildi. Çelik sadece 16 yıl cezaevinde kaldı.

Batman’da bombalı saldırı hazırlığındaki PKK’lı terörist oğlu Mehmet Salih Ürün’e beline bağladığı patlayıcı ve saçına sakladığı fünyeyi götürürken yakalanan annesi Elfo Ürper, 79 yaşında olması ve sağlık sorunları gerekçesiyle Adli Tıp kararıyla tahliye edildi. Terör örgtütü DHKP-C’nin kanlı eylemlerinde yer aldığı için yargılanan kanser hastası Mete Diş, Adli Tıp’ın bile raporunu beklemeksizin “tıp fakültesinin raporu” yeterli görülerek infazı ertelendi.

Uslanmadı yine salındı!

Adli Tıp’ın teröristlere tahliye furyası bunlarla sınırlı kalmadı. Güvenlik güçlerine kurşun sıktığı operasyonda ele geçirilen PKK’lı Mürşit Aslan, Adli Tıp raporuyla serbest bırakılmasının ardından tekrar PKK faaliyetlerine devam etmiş, bunun üzerine bir kez daha tutuklanmış ve ikinci kez Adli Tıp yoluyla serbest bırakılmıştı. Adli Tıp’ın ayrıca, cezaevindeki eli kanlı PKK’lı terörist Ergin Aktaş’ı tahliye ettirebilmek için 5 defa “cezaevinde kalamaz” raporu hazırladığı kaydedildi.

Teröriste öyle dindara böyle

Teröristlerin tahliyesi için rapor üzerine rapor tanzim eden Adli Tıp, zindandaki baba-oğul Alpsoy’lar gibi; 22 hastalığı bulunan 85 yaşındaki Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ın tahliye talebini hastane raporuna rağmen geri çevirmişti. 22 farklı hastalığın pençesinde olan ve farklı tarihlerde 56 ilaç kullanan Ahmet Turan amcanın tahliye edilmesi yönünde Sivas Numune Hastanesi’nin raporu da Adli Tıp tarafından reddedilmişti. Ancak Başkan Erdoğan’ın devreye girmesiyle Ahmet Turan amca, Cumhurbaşkanlığı Affıyla özgürlüğüne kavuşmuştu.