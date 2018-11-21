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Adli Tebligat Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner:- "Elektronik tebligat sayesinde diğer klasik tebliğ yöntemlerinde yapılan hataların önüne geçilecek ve tebligat maliyetleri azaltılacaktır"

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:31
Adli Tebligat Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

ANKARA (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Elektronik tebligat sayesinde diğer klasik tebliğ yöntemlerinde yapılan hataların önüne geçilecek ve tebligat maliyetleri azaltılacaktır." dedi.

Öner, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak yürüttüğü Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi'nin açılışına katıldı.

Cengiz Öner, 2013'te yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler yönünden ise elektronik tebligatın isteğe bağlı olarak uygulanacağının hüküm altına alındığını aktaran Öner, Tebligat Kanunu'nda yapılan ve 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek değişiklikle de elektronik tebligat zorunluluğunun kapsamının genişletileceğini anlattı.

Öner, "Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin çoğunluğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler ve kurumların hukuk müşavirleri hakkındaki tebligatlar zorunlu olarak elektronik ortamda yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

Elektronik tebligatın fiziki tebligata oranla daha az maliyetli olduğunu ifade eden Öner, uygulamanın, yargılama sürelerinin kısaltılmasında da etkin bir rol oynayacağını vurguladı.

- "Önemli mesafe alınmış olacak"

Adalet Bakanı Yardımcısı Öner, şöyle devam etti:

"Son dönemde giderek yaygınlaştırdığımız elektronik tebligat sayesinde diğer klasik tebliğ yöntemlerinde yapılan hataların önüne geçilecek ve tebligat maliyetleri azaltılacaktır. İşlemlerin usul ekonomisine uygun şekilde, daha hızlı ve etkin gerçekleşmesine ciddi manada katkı sağlanacaktır. Bu etkiyi en çok da yargı sürecinde göreceğiz. Davaların daha kısa sürede tamamlanması ve hak kayıplarının en aza indirilmesi noktasında önemli bir mesafe alınmış olacaktır."

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Öner, Cumhuriyet'in 100. yılına kadar geçen sürede de reformların, yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmeye devam edileceğini belirtti.

Programa Türkiye Barolar Birliği Metin Feyzioğlu, bakanlık yetkileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:31
  1. Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner
  2. Adalet Bakanlığı
  3. elektronik tebligat

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