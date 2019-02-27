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Adıyamanlı sporcular Muaythai Türkiye Şampiyonasından derece ile döndü

Antalya’da 18-23 Şubat tarihleri arasında yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonasında altın, gümüş ve bronz madalyaları Adıyamanlı sporcular aldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:07
Adıyamanlı sporcular Muaythai Türkiye Şampiyonasından derece ile döndü

Antalya’da 18-23 Şubat tarihleri arasında yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonasında altın, gümüş ve bronz madalyaları Adıyamanlı sporcular aldı.


Yapılan yarışmalarla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Şampiyonadan madalyalarını alarak dönen sporcularımızla gurur duyuyorum. Adıyaman Muaythai takımımızdan Ceren Aras Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Mehmet Yiğitçe, Ali Can Aras ve Halil ibrahim Ertürk Türkiye 2. si olarak gümüş madalya, Muhammed Batuhan Değirmenci ve Uğur Gezenler ise Türkiye 3. Olarak bronz madalya aldı. Adıyaman spordaki başarılarıyla ve elde ettiği sonuçlarla bölgenin yıldızı olmaya devam ediyor” dedi.


Müdür Keleş, “Bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele edecek milli sporcuların da belirlendiği turnuvada müsabakalarda bin 350 sporcu katılırken ilimizi temsil eden sporcularımızın başarısı hepimizi çok mutlu etti. Ben sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:07
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