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Adıyamanlı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında derece yaptı

Malatya’da düzenlenen TÜBİTAK 50.

01 Mart 2019 Cuma 15:52
Adıyamanlı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında derece yaptı

Malatya’da düzenlenen TÜBİTAK 50.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Adıyamanlı lise öğrencileri derece ile döndü.


Malatya İnönü Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen TÜBİTAK 50.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, Adıyamanlı lise öğrencileri projeleri ile iki birincilik, beş ikincilik ve bir üçüncülük başarısı elde etti. Yarışmada, Adıyaman Fen Lisesi fizik alanında birinci, Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesi teknoloji ve tasarım alanında birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Alanında ikinci,, Altınşehir Anadolu Lisesi yazılım alanında ikinci, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi teknoloji ve tasarım alanında ikinci, Fen Lisesi teknoloji ve tasarım alanında ikinci, Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi matematik alanında ikinci ve Fen Lisesi değerler eğitiminde üçüncü oldu. Yarışmadaki üstün başarılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yarışmada Adıyaman’ı temsil eden tüm yarışmacı öğrenci ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:52
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