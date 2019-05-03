Adıyaman'dan Türkiye'ye yeni bir tat: Bademli baklava

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir pastane, yeni bir tat olarak bademden baklava ve tatlı çeşidi yapmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman'da, bademden katma değer sağlanması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Kahta ilçesinde pastanecilik yapan girişimciler Veysi ve Ramazan Günakın, Adıyaman'ın bu önemli ürününü değerlendirmek ve tanıtmak için bademli baklava ve tatlı çeşitleri yapmaya başladı.

Veysi ve Ramazan Günakın adlı kardeşler, Tarım ve Orman İl Müdürü AdilAlan ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, fıstık ve ceviz yerine, badem kullanarak yaptıkları baklava ve tatlı çeşitlerini ikram etti.

Pastane sahibi Ramazan Günakın, bademli baklava ve tatlı çeşitlerinin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirterek, özellikle baklavada fıstık yerine Adıyaman bademinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), "Bademli Baklava" markasının tescili için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Bademli baklava ve tatlı çeşitlerini tadına bakan Vali Aykut Pekmez de Adıyaman bademinin baklavaya ve tatlılara, güzel ve farklı bir lezzet kattığını söyledi.

Adıyaman'ın coğrafi, iklim ve toprak yapısının badem üretimine elverişli olduğunu ve son yıllarda üretilen badem miktarıyla Adıyaman'ın çok öne çıktığını belirten Pekmez, şunları kaydetti:

"Üretilen tarımsal ürünlerin, dünyada aranan değer olmasının yegane yolu, markalaştırılması ve yeni sektörlerle bunu zenginleştirmekten geçmektedir. Bugün birpastanemiz tarafından ilk defa bademle yapılan baklava ve tatlı çeşitlerinin kalitesininyükseltilerek piyasaya sunulması için öncelikle bu farklı tadın markalaştırılması önem taşıyor. İnanıyorum ki iyi bir pazarlama ve tanıtımla Adıyaman'a has bir tat olan bademli baklava, Türkiye'deki birçok tatlı çeşidini geride bırakarak, aranan tatlılardan biri olacaktır."

Pekmez, badem sektörünün Adıyaman'da mutlaka geliştirilmesigerektiğini dile getirerek, Adıyaman çiftçisinin kaderinin de bademle değişeceğine inandığını, dünyada en çok tüketilen tarımsal ürünlerin başında bademin geldiğini sözlerine ekledi.



