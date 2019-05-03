0553 313 94 23

Adıyaman'dan Türkiye'ye yeni bir tat: Bademli baklava

Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir pastane, kentin en önemli tarım ürünlerinden olan bademden baklava üretti- Adıyaman Valisi Aykut Pekmez:- "İnanıyorum ki iyi bir pazarlama ve tanıtımla Adıyaman'a has bir tat olan bademli baklava, Türkiye'deki birçok tatlı çeşidini geride bırakarak, aranan tatlılardan biri olacaktır"

03 Mayıs 2019 Cuma 12:54
Adıyaman'dan Türkiye'ye yeni bir tat: Bademli baklava

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir pastane, yeni bir tat olarak bademden baklava ve tatlı çeşidi yapmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman'da, bademden katma değer sağlanması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Kahta ilçesinde pastanecilik yapan girişimciler Veysi ve Ramazan Günakın, Adıyaman'ın bu önemli ürününü değerlendirmek ve tanıtmak için bademli baklava ve tatlı çeşitleri yapmaya başladı.

Veysi ve Ramazan Günakın adlı kardeşler, Tarım ve Orman İl Müdürü AdilAlan ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, fıstık ve ceviz yerine, badem kullanarak yaptıkları baklava ve tatlı çeşitlerini ikram etti.

Pastane sahibi Ramazan Günakın, bademli baklava ve tatlı çeşitlerinin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirterek, özellikle baklavada fıstık yerine Adıyaman bademinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), "Bademli Baklava" markasının tescili için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Bademli baklava ve tatlı çeşitlerini tadına bakan Vali Aykut Pekmez de Adıyaman bademinin baklavaya ve tatlılara, güzel ve farklı bir lezzet kattığını söyledi.

Adıyaman'ın coğrafi, iklim ve toprak yapısının badem üretimine elverişli olduğunu ve son yıllarda üretilen badem miktarıyla Adıyaman'ın çok öne çıktığını belirten Pekmez, şunları kaydetti:

"Üretilen tarımsal ürünlerin, dünyada aranan değer olmasının yegane yolu, markalaştırılması ve yeni sektörlerle bunu zenginleştirmekten geçmektedir. Bugün birpastanemiz tarafından ilk defa bademle yapılan baklava ve tatlı çeşitlerinin kalitesininyükseltilerek piyasaya sunulması için öncelikle bu farklı tadın markalaştırılması önem taşıyor. İnanıyorum ki iyi bir pazarlama ve tanıtımla Adıyaman'a has bir tat olan bademli baklava, Türkiye'deki birçok tatlı çeşidini geride bırakarak, aranan tatlılardan biri olacaktır."

Pekmez, badem sektörünün Adıyaman'da mutlaka geliştirilmesigerektiğini dile getirerek, Adıyaman çiftçisinin kaderinin de bademle değişeceğine inandığını, dünyada en çok tüketilen tarımsal ürünlerin başında bademin geldiğini sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 12:54
  1. Adıyaman
  2. badem
  3. Baklava
  4. Kahta ilçesi
  5. pastane

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ -Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
    1. ANALİZ -Venezuela’daki darbe girişimi..
    2. İş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın karısını..
    3. Kızıyla mezun olan anne: “O doğduktan..
    4. İsrail askerleri Batı Şeria'da yabancı..
    5. Bilişim Haftası için yürüyüp halat..
    6. Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyareti ve..
    7. (Özel) Taksim’de şarkı söylen İranlı..
    8. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale..
    9. ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalı
    10. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    11. Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
    12. Zabıtadan ramazan öncesi fırınlara..
    13. Adana Demirspor, Adana’daki..
    14. Anayasa Mahkemesi, gazeteci Ahmet..
    15. Çarpık dişlere telsiz çözüm
    16. ASMYD, ödül gecesinde Aleksic ve Adem..
    17. Öğretmenlere müzede eğitim
    18. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    19. Palandöken Belediyesi’nden basın..
    20. İşyerlerinin açılış-kapanış saatleri..
    21. 2019 yılı Ramazan ayı bilgilendirme..
    22. Trabzon'da uçak kazası tatbikatı..
    23. TFF 2. ve 3. Lig’de perde kapanıyor
    24. CHP'den "enflasyon" açıklaması
    25. Artuklu Üniversitesi öğrencilerinden..
    26. Anneler Günü’ne özel şık ayakkabı..
    27. Boşandığı eşini vurduktan sonra başına..
    28. Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş..
    29. Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor
    30. Fenerbahçe’de kutlama günü
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler