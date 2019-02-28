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Adıyaman’dan Rize’ye gönül köprüsü

Rize’nin Pazar İlçesinden Adıyaman’ın Samsat İlçesine uzanan kardeşlik köprüsü Samsat Doğanca İlkokulu’nda karşılık buldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:11
Adıyaman’dan Rize’ye gönül köprüsü

Rize’nin Pazar İlçesinden Adıyaman’ın Samsat İlçesine uzanan kardeşlik köprüsü Samsat Doğanca İlkokulu’nda karşılık buldu.


Rize Pazar Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından gönderilen hediyeye karşılık Samsat Doğanca İlkokulu öğretmen ve öğrencileri de hediye hazırladı.


Samsat Doğanca İlkokulu öğretmenleri Cafer Alpaslan Göçer, Mehmet Tepe ve Hüseyin Coşkun geçtiğimiz günlerde öğrencilere gönderilen hediyeler için teşekkür ederek, Rize Pazar Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu 3-F ve 3-D sınıf öğretmenleri Aykut Akyasan, Meyrem Şişmanlar ve öğrencilerine, kendilerine özel, üzerinde isimleri bulunan özel el işlemesi havluları hediye olarak gönderdi.


Cafer Alpaslan Göçer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Güneydoğu ve Doğu Karadeniz arasında tıpkı Fırtına Deresi üzerinde yer alan Şen Yuva Köprüsü ve Adıyaman’ın Kahta ve Sincik İlçelerindeki Cendere Çayı üzerinde bulunan Cendere Köprüsü gibi gönül köprüleri inşa ediyoruz. Türkiye dünyada eşi benzeri olmayan nadide bir ülkedir. Bu ülkemizin bölgeleri arasındaki bağları güçlendirip, bölgelerimiz arasında kardeşlik köprüleri kurmalıyız. Hatta bu çerçevede Valiliklerimiz ve Kaymakamlıklarımız aracılığı ile geziler düzenleyip, talebelerimizin birbirini tanımalarını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:11
  1. doğa

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