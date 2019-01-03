Adıyaman'daki trafik kazası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, dün meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin kaza yaptığı yere karanfil bıraktı.

Adıyaman Üniversitesi önünde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik üniversite öğrencisi, yürüyerek Altınşehir Kavşağı'na geldi. Grup burada bir süre bekleyerek alkışladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği akışını kontrollü bir şekilde sağlayarak yolda önlem aldı.

Öğrenciler, ellerindeki karanfili kazanın olduğu yere bıraktı. Kapanan yol daha sonra trafiğe açıldı.

- "En büyük hayali okuyup annesine ev almaktı"



Kazada hayatını kaybeden Elif Dağdelen'in arkadaşı üniversite öğrencisi Mehmet Ali Uçur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elif Dağdelen ile kaza yapmadan bir saat önce beraber olduklarını ve kahve içmeye gidecekleri esnada Elif'in işinin çıktığını söyledi.

Elif'in ölmesine çok üzüldüğünü dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Elif'in kaderi böyle yazılmış. Çok sevilen biriydi. En büyük hayali okuyup annesine ev almaktı. Annesinin bir işte çalışmasını istemiyordu. Çok üzgünüz. Çok sosyal bir insandı ve birçok sosyal aktivitelere katıldı. Çevresi çok geniş biriydi. Buraya geldik ve kazanın olduğu yere karanfil bıraktık. İnsanların Altınşehir Kavşağı'nda ölmesini istemiyoruz. Yetkililerden bu bölgeye bir alt veya üst geçit yapılmasını talep ediyoruz."

Elif Dağdelen'in sınıf arkadaşı Mahmut Ardınç ise dün Elif ile beraber olduklarını ve aynı sınıfta sınava girdiklerini belirterek, "Şu an siz nasıl benim yanımdaysanız o da dün benim yanımdaydı. Güldük ve eğlendik. Kendisiyle şakalaştık. Sınavdan çıktık. Daha sonra yanımdan ayrıldı. Eve gitti daha sonra da ölüm haberini aldım." dedi.



