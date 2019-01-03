Adıyaman'daki trafik kazası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Elif Dağdelen'in cenazesi hastane morgundan alınarak İzmir'e gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim Fakültesi Arapça bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen'in (21) cenazesi, hastane morgundan alınırken yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Dağdelen'in cenazesi yakınları tarafından alınarak İzmir'e nakledilmek üzere Şanlıurfa GAP Havalimanı'na götürüldü.

Bu arada Elif Dağdelen'in bu yıl üniversiteden mezun olacağı ve evin tek çocuğu olduğu bildirildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan Emine Şevval Aytemir'in (18) ise Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisi sürerken, sağlık durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın, hastaneye gelerek Dağdelen'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Prof. Dr. Gönüllü, daha sonra durumu ağır olan Aytemir hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Gönüllü, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Dağdelen'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Öğrencilerden durumu ağır olan Aytemir'in Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Gönüllü, şöyle konuştu:

"Karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki öğrenciye araç çarpıyor. Yoğun bakımda olan öğrencimize yakından ilgileniyoruz. Elim bir kaza. Diyecek çok fazla bir şey bulamıyoruz. Gerek dışarıdan gelen gerekse de Adıyaman'da kalan öğrencilerimize zaman zaman bu şekilde zarar görmesi üniversite yönetimi olarak bizleri üzüyor. Bu kazaların son bulmasını diliyoruz. Elden bir şey gelmiyor. Üniversite kenarındaki karayolu kentteki en işlek karayollarından birisidir. Bununla ilgili gerekli tedbirler alınmalı diye düşünüyoruz."

"Bir gazetecinin üniversite kenarındaki kara yolunda çalışma yapılması için üniversite yönetimi olarak ilgili birimlere başvurunuz oldu mu?" sorusu üzerine Gönüllü, "Zaman zaman trafik konusunda Valilik Koordinasyon Toplantılarında ilgili birimlerle görüşmelerimiz oluyor. Tabii bunlar hemen yapılacak işler değil. Öğrenciler karşıdan karşıya geçerken gidebilecekleri birçok yer var. Geçiş noktasında birçok düzenlemenin yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde M.D. idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarpmış, Dağdelen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



























