0553 313 94 23

Adıyaman’daki terör saldırısı

Sincik ilçesinde gece meydana gelen ve bir polis memurunun yaralandığı terör saldırısı protesto edildi

26 Temmuz 2019 Cuma 15:31
Adıyaman’daki terör saldırısı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’ın Sincik ilçesinde gece meydana gelen ve bir polis memurunun yaralandığı terör saldırısı protesto edildi.

İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve sendikalar ile bazı siyasi partilerin temsilcileri, cuma namazının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Turgut Özal Bulvarı'nda toplandı.

Eğitim Bir-Sen Sincik Temsilcisi Abuzer Karakuş, burada yaptığı açıklamada, ilçede cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa terör saldırısı yaşandığını belirterek, menfur saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını ifade etti.

Millet olarak Türkiye'nin huzurun bozmak isteyenlerin oyunlarına gelmeyeceklerini dile getiren Karakuş, "Bu oyunlara karşı dimdik ayakta ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermenin zamanıdır. Bu millet, askerine, polisine ve halkına uzanan her kanlı elde tek yumruk ve tek yürek olmayı başarmıştır." dedi.

Karakuş, saldırıda yaralanan polis memuruna da acil şifalar diledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından, terör örgütü aleyhine sloganlar atarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü ve emniyet mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yürüyüşe, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat da katıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde gece bölücü terör örgütü mensuplarınca ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralanmıştı. Yaralı polis ile ekip arkadaşının karşılık vermesi üzerine kaçan terör örgütü mensuplarının yakalanması için bölgede operasyon başlatılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:31
  1. sincikterörpkkpotesto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Besiciler Kurban Bayramı’nı bekliyor
    1. Besiciler Kurban Bayramı’nı bekliyor
    2. Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
    3. Ukranyalı Antonina Gaziantep'te..
    4. İsrail'den Sisi'ye "Doğu Akdeniz Gaz..
    5. Cizreli sporculardan Kaymakam Arıcan’a..
    6. Sessizliklerini raketle bozdular
    7. Makine sektöründe üniversite-sanayi..
    8. Filistinli kadın gazeteci 13 ay sonra..
    9. 'Yunus Emre Enstitüsü deyince aklıma..
    10. Endonezya'da yanardağ patlaması
    11. Diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır
    12. "Hedefim ligde şampiyonluk yaşamak"
    13. Taksim’deki “Kurt Kapanı-11”..
    14. İsrail mafyasından 2 kişi, peruklu..
    15. Murat Zorluoğlu: Cumhurbaşkanımız..
    16. Traktörün altında kalan yaşlı adam, 9..
    17. Erbil saldırısının azmettiricisine..
    18. Görgü tanığından korkunç sözler: Mesut..
    19. Kanal tedavisi nedir nasıl yapılır
    20. Afganistan'da Taliban karakola saldırdı
    21. Adana Ticaret Borsası
    22. 'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin..
    23. Fındık taban fiyatının açıklanması
    24. Eski belediye başkanını silahla..
    25. Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
    26. Açıklanan fındık fiyatı memnun etti
    27. Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e..
    28. “Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk
    29. Talas’ta 220 kursiyer Yaz Futbol Okulu..
    30. Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!