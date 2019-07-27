Adıyaman’daki saldırıda yaralanan polis şehit oldu Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriyedeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Taha Uluçay şehit oldu.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriyedeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Taha Uluçay şehit oldu.

İlçede devriye görevi yapan Polis Memuru Taha Uluçay’ım kullandığı polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açılması sonucu ağır yaralanan Uluçay, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kayserili Şehit Uluçay’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, işlemlerin ardından memleketinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

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