Adıyaman'daki gasp iddiası - Hamile kadının evine "Sağlık Bakanlığından geldiklerini" öne sürerek girip, altın ve bileziklerini gasbeden 4 zanlı tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, hamile kadının evine "Sağlık Bakanlığından geldiklerini" öne sürerek girip, altın ve bileziklerini gasbeden biri kadın 4 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, iki gün önce Yeşilyurt Mahallesi'nde hamile Şükran Uzun'un evine girerek, altın ve bileziklerini gasbeden E.Ç, F.Ü, İ.E. ile G.K. adlı kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin gasbettikleri altınları kuyumcuya sattıkları tespit edilirken, zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir kol saati bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, F.Ü, İ.E. ve G.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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