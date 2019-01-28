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Adıyaman'daki cinayet

68 yaşındaki alzaymır hastasını tabancayla ateş ederek öldüren zanlı, tutuklandı

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:47
Adıyaman'daki cinayet

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da alzaymır hastasını öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Zeytindalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yakınında, tartıştığı alzaymır hastası Ahmet Elçi'yi yanındaki tabancayla kafasına ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adıyaman'da dün ekmek almak için dışarıya çıkan 68 yaşındaki alzaymır hastasını öldüren kişi yakalanmış, olay, caddedeki bir bakkalın güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:47
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