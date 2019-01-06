Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 63 YY 203 plakalı otomobil ile 02 J 2130 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Sofraz köyü yakınlarında yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü de önünde ilerleyen 02 DE 351 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobillerde ve minibüste bulunan Nadiriye Güler, Elmas, Ayşegül, Bekir Efe ve Haydar Ortancı ile Güncel ve Emine Durmuş yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.