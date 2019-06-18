Adıyaman’da yılan avı Adıyaman’da itfaiye ekipleri yılan görülen evin bahçesinde yılan avı başlattı.

Adıyaman’da itfaiye ekipleri yılan görülen evin bahçesinde yılan avı başlattı.

Adıyaman’da Bahçelievler Mahallesi 265. Sokak’ta Erdal Dolaş’a ait evde yılan görüldü. Ev sakinleri tarafından yılan evin bahçesinde fark edildi. İtfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gece karanlığında yılan avına başladı.

Bahçeyi didik didik eden itfaiye ekipleri yılanı gizlendiği yerde yakalamak için çaba harcadı. İtfaiye ekipleri yakalayamadan gizlendiği yerden kaçan yılan daha sonra çalıların altına gizlendi. Ekipler çalıların altındaki yılanı yaralı halde yakalayarak kutuya koydu.

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