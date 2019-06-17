Adıyaman'da yeni bir böcek türü tanımlandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yürütülen çalışmalarda, sucul böcek faunasına ait yeni bir tür keşfedildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Kahta Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Gani Erhan Taşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı ilçesinde sucul böcek faunasına ait yeni bir tür tespit ettiklerini söyledi.

Sucul kınkanatlılar takımına bağlı "hydrochidae familyası"na ait bu yeni türe "hyrochus adiyamanensis" adını verdiklerini aktaran Taşar, şunları kaydetti:

"Oldukça küçük olan bu böcekler 2,5 milimetredir. Hem larvaları hem de erginleri sucul. Genellikle durgun ve yavaş akan suları tercih eden bu böcekler, suların içerisinde yer alan çürümüş bitki parçaları ve alglerle beslenirler. Erginleri uçabilme yeteneğine sahiptir. Dünyada varlığı ilk kez Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tespit edilen bu yeni türün diğer canlılar üzerinde bilinen herhangi bir zararlı etkisi bulunmuyor."

- "Zoology in the Middle East" dergisinde yayımlandı

Türkiye'de "hydrochidae" familyasına ait 7 türün bilindiğini kaydeden Taşar, "Dünya için ilk kez tanımlanan bu türle sayı 8'e çıkmış oldu. Zoology in the Middle East isimli dergide yayımlanan bu çalışmayı, Türkiye ve Adıyaman'a bu prestijli yayınlardan birini kazandırmış olduk. Bu çalışma Adıyaman Üniversitesi tarafından da finanse edilmiş olup desteklerinden dolayı ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'a teşekkür ederim." dedi.