Adıyaman’da yarın okullar tatil mi? Adıyaman 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Adıyaman’da var. Adıyaman’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Adıyaman’da okullar yarın da tatil mi? Adıyaman’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Adıyaman’da 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Adıyaman’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Adıyaman’da yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Adıyaman Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Adıyaman Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Adıyaman’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Adıyaman Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.