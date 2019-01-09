Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? Adıyaman 10 Ocak Perşembe kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Adıyaman da var. Adıyaman'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Adıyaman'da okullar yarın da tatil mi? Adıyaman'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Adıyaman'da 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Adıyaman'da yoğun kar etkili olmaya devam ediyor. Adıyaman Valiliği, il genelinde bugün 3 ilde eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Kar yağışının bugün de gün boyu etkili olması bekleniyor. Peki Adıyaman'da yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil olacak mı? İşte yanıtı...

Adıyaman'da 9 Ocak'ta 3 ilçede okullar tatil edilmişti

Sincik'te okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yaşından dolayı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 9 Ocak çarşamba günü tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı'nda okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. İlçedeki tüm okulların 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtilen açıklamada hamile, yaşlı ve engelli çalışanların da idari izinli olarak sayılacağı duyuruldu.

Besni'de okullar tatil

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer yaptığı açıklamada, "Besni'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararını aldık. Çarşamba günü ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir" şeklinde konuştu.

Adıyaman'da yarın (10 Ocak Perşembe günü) okullar tatil mi?

Sincik'te 10 Ocak Perşembe günü eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yaşı ve soğuk havadan dolayı don ve buzlanmaya karşı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 10 Ocak Perşembe günü tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.