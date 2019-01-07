Adıyaman’da yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Adıyaman kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da okullar tatil edildi mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler Adıyaman’da 8 Ocak Salı yarın okullar tatil mi? Sorusunun cevabını merak ediyordu. Yarın okullar tatil mi sorusuna Adıyaman Valiliği’nden son dakika cevap geldi.

Bu akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde beklenen kar yağışlarının, yarın (Salı) gece saatlerine kadar yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde gerçekleşmesi tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Adıyaman'da yarın okullar tatil mi?

Adıyaman Valiliği Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık, Yarpuzlu, Sakız, Serince, balkaya ve Pınarbaşı köylerindeki ilk ve ortaokullarda 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiğini Adıyaman Valiliği duyurdu