Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu : 5 gözaltı Adıyaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Operasyonda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheli de sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine de el konuldu.

Öte yandan uyuşturucuyla mücadele konusunda ekiplerin çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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