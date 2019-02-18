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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu : 5 gözaltı

Adıyaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu : 5 gözaltı

Adıyaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Operasyonda eroin, uyuşturucu haplar, metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheli de sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine de el konuldu.


Öte yandan uyuşturucuyla mücadele konusunda ekiplerin çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
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