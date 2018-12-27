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Adıyaman'da ulaşıma kar engeli

Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 61 köy ile 108 mezranın yolu kapanırken, sağanak da hayatı olumsuz etkiledi

27 Aralık 2018 Perşembe 17:59
Adıyaman'da ulaşıma kar engeli

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da yoğun kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde gün boyu devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Motosikletiyle sipariş götüren Muharrem Çiloğlu, Siteler Mahallesi yeni otogar yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bir süre suların tahliye edilmesini bekleyen Çiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor, biz de çalışanlar olarak zorluk yaşıyoruz. Adıyaman’da daha önce bu kadar yağışla karşılaşmadım." dedi.

- Kardan kapanan köy yolları

Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle 61 köy, 108 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 17 köy, 17 mezra, Çelikhan ilçesinde 12 köy 19 mezra, Gerger’de 8 köy, 16 mezra, Kahta’da 2 köy, 16 mezra, Sincik ilçesinde ise 22 köy ve 52 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Öte yandan, ulaşımın sağlanabilmesi için İl Özel İdare ekiplerinin yolları kardan temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:59
  1. Adıyaman
  2. motosikletli sürücü mahsur kaldı
  3. sağanak

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