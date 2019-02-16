Adıyaman'da uçak seferlerine sis engeli

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre özellikle kent merkezi ile Kahta ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşandığı, İstanbul uçağının Adıyaman'a inemeyerek, Şanlıurfa'ya yönlendirildiği, Adıyaman-Ankara uçak seferinin ise iptal edildiği belirtildi. Sisin, akşam saatlerinde yoğunluğunu artırmasının beklendiği öğrenildi.



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