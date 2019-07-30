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Adıyaman’da "üç katlı mağara" bulundu

Kahta ilçesinde bir dağın yamacında keşfedilen ve "kaya yerleşim alanı" olduğu belirtilen mağaranın Kommagene Krallığı döneminde kült alanı olarak kullanıldığı değerlendiriliyor

30 Temmuz 2019 Salı 13:18
Adıyaman’da "üç katlı mağara" bulundu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kommagene Krallığı döneminde "kült alanı" olarak kullanıldığı değerlendirilen "üç katlı mağara" bulundu.

Adıyaman Müze Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahta-Diyarbakır kara yolunun 20 kilometresindeki Teğmenli köyünde yaşayan vatandaşların haber vermesiyle bölgeye giden ekipler, bir dağın yamacında "üç katlı mağara" bulunduğunu tespit etti.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin lojistik ve teknik desteğiyle mağaraya tırmanan ekip, mağaranın içini görüntüledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Müze Müdürü Mehmet Alkan, mağaranın alt katının zeminden 40 metre yüksekliğe sahip olduğunu, ikinci ve üçüncü katının ise oyma merdivenlerle birbirine bağlandığını söyledi.

Ekiplerin mağara içerisinde oluşturulmuş geniş odalar ve yazıtlarla karşılaştığını belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Mağaranın kraliyet kültü (tapınma alanı) olabileceğini tahmin ediyoruz. Üç katlı ve içten merdivenle birbirine bağlı bu kaya yerleşiminde iki farklı yerde iki yazıt tespit edildi. Bu yazıtlardan birincisi 'Bakhios'un mağaraları' şeklinde tercüme edilmektedir. Bakhios burada tanrı Dionysos olabileceği gibi, Bakhios adında bir kişinin ismi olma ihtimali de var. İkinci yazıtta ise 'Büyük Kral Mithradates'in oğlu ve torunu' şeklinde geçmektedir. Buranın Kommagene krallarından Kral Mithradates'in kült alanı olarak düşünülmektedir."

Mağaraya tırmanarak içeriyi görüntüleyen müze uzmanı Mustafa Çelik de mağaraların "kaya yerleşim alanı" olduğunu dile getirerek, "Var olan yazıtlardan buranın bir kült alanı olabileceğini düşünmekteyiz. İçeride yer yer sunu çukurları, harici su depolayabilecekleri alanlar mevcut." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:18
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