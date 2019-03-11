Adıyaman'da trafoda yangın çıktı
Adıyaman'daki bir trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.11 Mart 2019 Pazartesi 00:12
Adıyaman'daki bir trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafo, bir süre sonra yapmaya başladı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AKEDAŞ) yetkilileri olay yerine geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından, yangın büyümeden söndürüldü.
Trafodaki hasar nedeniyle bu gece mahalleye elektrik verilemeyeceği öğrenildi.
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