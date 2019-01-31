Adıyaman'da trafik kazası: 9 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kutluca köyü yakınlarında Yavuz Selim Avşar (26) yönetimindeki 44 DA 343 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Murat Demirkıran'ın kullandığı 27 ABR 638 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Muhammed Enes Demirkıran (5), Talha Demirkıran (3), Çiğdem Demirkıran (27), Nazlı Avşar (20), Tuncay Avşar (25), Ömer Avşar (22) ile 3 aylık Hüseyin Avşar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nazlı Avşar ile Talha Demirkıran ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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