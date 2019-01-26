Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Üryan Komşu idaresindeki 09 AAJ 701 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde Mahmut Unci'nin (63) kullandığı park halindeki 42 AAP 729 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Unci ve eşi Hatice Unci (57) ile otomobillerde bulunan aynı aileden Hüseyin Alperen, Hasan Efe, Remziye Aleyna ve Zeliha Komşu yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Unci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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