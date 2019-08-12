Adıyaman’da trafik kazası: 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Faik Kıyak'ın (44) kullandığı 02 ANN 905 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolunun 6. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Selcan Kıyak (17), Remziye Kıyak (37), Muhammed Samet Kıyak (12) ve Zehra Erdoğan (16) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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