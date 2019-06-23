Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osman Şaşmaz idaresindeki 02 AL 793 plakalı otomobil ile Servet Tepe'nin kullandığı 33 PT 348 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada sürücü Şaşmaz ile otomobillerde bulunan Ramazan Turhan, Emir Turhan, Murat Kara, Yusuf Kazan yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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