Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İlhan Erdoğan (41) idaresindeki 02 DZ 685 plakalı otomobil, Üçgöz köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mustafa Faruk Bolu (28) idaresindeki 34 HL 2113 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Erdoğan ve Bolu ile araçlarda bulunan Özcan Bolu (37), Özlem Bolu (34) ve Mustafa Özlü (1) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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