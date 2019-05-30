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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:07
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cemal Mansur idaresindeki 63 MA 1073 plakalı hafif ticari araç, Merinos Kavşağı'nda, Abdullah İncibaş yönetimindeki 02 HS 794 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Nazlı Sucu ve Suriye uyruklu Turkıye Mahsun yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahsun, buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:07
  1. Adıyaman’da Kaza: 4 Yaralı

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