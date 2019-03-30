Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı30 Mart 2019 Cumartesi 17:10
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Cuma Tırpan'ın (41) kullandığı 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç, Bağlarbaşı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi.
Sürücüyle birlikte araçta bulunan Hüseyin Ular (13), Cennet Ular (44) ve Bedriye Tırpan (42) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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